Соседу предъявили обвинение в пожаре, который унёс жизни пяти человек в центре Петербурга

Смертельный пожар в четырёхэтажке в центре Петербурга мог начаться из-за небрежности одного из жителей. По уточнённым данным, двое из пяти погибших — подростки.
Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 9 ноября, обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено жителю коммуналки на 5-й Советской, 24/13. По версии следствия, в ночь на пятницу он был пьян и допустил небрежность в обращении с огнём.
В результате возникшего пожара его сосед умер на месте, ещё четверо были доставлены в больницу. Спасти их не удалось.
По уточнённым данным «Фонтанки», погибли двое братьев, 16 и 17 лет, их 50-летние родители и мужчина 63 лет. Задержан их 49-летний сосед Сергей.
СК намерен просить в суде отправить обвиняемого под стражу.
Пожарных на 5-ю Советскую улицу, 24/13, вызвали накануне в четвёртом часу ночи. Горели комната и коридор трёхкомнатной квартиры. По данным МЧС, огонь распространился на 25 квадратных метров. Открытое пламя потушили к пяти часам утра. Немногим позже восьми часов утра пожар ликвидировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование поставила на контроль прокуратура Центрального района. Для пострадавших подготовили маневренный фонд.
О том, что происходило утром после страшной ночи на месте происшествия, читайте в материале «Фонтанки».
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