Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 771мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Как живут в Курске
Дом Радио
«Реакция» — арест Колесникова
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Соседу предъявили обвинение в пожаре, который унёс жизни пяти человек в центре Петербурга

Соседу предъявили обвинение в пожаре, который унёс жизни пяти человек в центре Петербурга

7 039
12 комментариев

Смертельный пожар в четырёхэтажке в центре Петербурга мог начаться из-за небрежности одного из жителей. По уточнённым данным, двое из пяти погибших — подростки.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 9 ноября, обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено жителю коммуналки на 5-й Советской, 24/13. По версии следствия, в ночь на пятницу он был пьян и допустил небрежность в обращении с огнём.

В результате возникшего пожара его сосед умер на месте, ещё четверо были доставлены в больницу. Спасти их не удалось.

По уточнённым данным «Фонтанки», погибли двое братьев, 16 и 17 лет, их 50-летние родители и мужчина 63 лет. Задержан их 49-летний сосед Сергей.

СК намерен просить в суде отправить обвиняемого под стражу.

Пожарных на 5-ю Советскую улицу, 24/13, вызвали накануне в четвёртом часу ночи. Горели комната и коридор трёхкомнатной квартиры. По данным МЧС, огонь распространился на 25 квадратных метров. Открытое пламя потушили к пяти часам утра. Немногим позже восьми часов утра пожар ликвидировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование поставила на контроль прокуратура Центрального района. Для пострадавших подготовили маневренный фонд.

О том, что происходило утром после страшной ночи на месте происшествия, читайте в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED21
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Митя Антонов
1 час
Что-то странное тут. Когда по пьянке возникает пожар, особенно в комнате коммунальной квартиры, то в первую очередь погибает сам виновник пожара - пожар начинается непосредственно рядом с ним самим.
Sonata
1 час
Центр города. Тушили не менее часа. Соседа-алкоголика спасли, друганы, видимо, разбежались. 5 невинных человек погибли. Как так?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49