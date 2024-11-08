Маневренный фонд, организация похорон, психологическая помощь. Как помогут пострадавшим в пожаре на 5-й Советской

В Петербурге прошло заседание по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности с участием представителей МЧС и администрации Центрального района. На нем обсудили меры поддержки, которые окажут пострадавшим в пожаре на 5-й Советской улице, сообщает пресс-служба района в пятницу, 8 ноября.

Так, для пострадавших подготовлен маневренный фонд. Однако отмечается, что на текущей момент запросы о предоставлении временного жилья не поступали. Кроме того, жертвам возгорания готовы предоставить психологическую и юридическую помощь, а родственникам погибших окажут содействие в организации похорон.

Помимо этого, коммунальщики в ближайшее время проведут обследование перекрытий дома, пообещали в районной администрации. «По результатам обследования будут приняты меры по приведению имущества, находящегося в общедомовой собственности, в нормативное состояние», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что пожар случился в коммунальной квартире на 5-й Советской, 24/13, в центре Петербурга ночью 8 ноября. В нем погибло пять человек: трое мужчин, девушка и ребенок. МЧС тушили огонь около пяти часов. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он потребовал предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего.

О том, что происходило утром после страшной ночи на месте происшествия, читайте в материале «Фонтанки».