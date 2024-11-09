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Политика Президент Финляндии допустил, что отношения с Россией наладятся. Когда-нибудь

Президент Финляндии допустил, что отношения с Россией наладятся. Когда-нибудь

2 083
48 комментариев

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что отношения с Россией восстановятся, но, когда это произойдет, он не знает. Его слова 9 ноября приводит издание Ilta-Sanomat.

Время для нормализации отношений еще не пришло, полагает политик. При этом он добавил, что предпочел бы оказаться в такой ситуации сейчас, чем в 1956 году в отношениях с СССР.

Контакты между Россией и Финляндией ухудшились в том числе из-за начала СВО и вступления Хельсинки в НАТО. Финляндия закрыла границы, серьезно ограничила турпоток, арестовала российское имущество.

При этом экономика Финляндии перестала расти. Страна застряла на 10-м месте с конца в мировом рейтинге. В МВФ полагают, что это все из-за потери торговли с Россией.

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Комментарии
48
279381890
1 час
Лет через 10-20 обязательно.
Гость
1 час
Наладятся. Когда территории квазигосударства "Суоми" войдут в РФ, а население пройдет многоэтапную чистку, чтобы даже духа евросодомского не осталось.
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