Президент Финляндии допустил, что отношения с Россией наладятся. Когда-нибудь

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что отношения с Россией восстановятся, но, когда это произойдет, он не знает. Его слова 9 ноября приводит издание Ilta-Sanomat.

Время для нормализации отношений еще не пришло, полагает политик. При этом он добавил, что предпочел бы оказаться в такой ситуации сейчас, чем в 1956 году в отношениях с СССР.

Контакты между Россией и Финляндией ухудшились в том числе из-за начала СВО и вступления Хельсинки в НАТО. Финляндия закрыла границы, серьезно ограничила турпоток, арестовала российское имущество.

При этом экономика Финляндии перестала расти. Страна застряла на 10-м месте с конца в мировом рейтинге. В МВФ полагают, что это все из-за потери торговли с Россией.