Рябков: Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности Москвы выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа о вариантах урегулирования конфликта на Украине. Интервью с Рябковым 9 ноября опубликовал «Интерфакс».
Заместитель министра иностранных дел отметил, что Россия «предельно тщательно» относится к подобным инициативам. В качестве примера он привел идею Китая и Бразилии о создании платформы «Друзья мира», которая поможет в поиске решения по Украине. «Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, <…> то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», — заявил замглавы российского МИД.
Рябков также рассказал о декларациях, заявлениях и обещаниях, которые регулярно поступают со стороны США, и добавил, что «нужны действия». В МИД допускают, что «некоторые слова» Трампа — не более чем риторика, отметил замминистра.
Избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки несколько раз обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». Причем сделать это он может еще до вступления в должность, отмечал политик.
В Кремле не исключали контактов с Трампом. К возможному разговору готов и 47-й глава США.
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