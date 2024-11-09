Рябков: Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине

Заместитель министра иностранных дел отметил, что Россия «предельно тщательно» относится к подобным инициативам. В качестве примера он привел идею Китая и Бразилии о создании платформы «Друзья мира», которая поможет в поиске решения по Украине. «Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, <…> то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», — заявил замглавы российского МИД.