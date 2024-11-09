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Политика Рябков: Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине

Рябков: Россия готова выслушать предложения Трампа по Украине

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26 комментариев

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о готовности Москвы выслушать предложения избранного президента США Дональда Трампа о вариантах урегулирования конфликта на Украине. Интервью с Рябковым 9 ноября опубликовал «Интерфакс».

Заместитель министра иностранных дел отметил, что Россия «предельно тщательно» относится к подобным инициативам. В качестве примера он привел идею Китая и Бразилии о создании платформы «Друзья мира», которая поможет в поиске решения по Украине. «Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, <…> то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», — заявил замглавы российского МИД.

Рябков также рассказал о декларациях, заявлениях и обещаниях, которые регулярно поступают со стороны США, и добавил, что «нужны действия». В МИД допускают, что «некоторые слова» Трампа — не более чем риторика, отметил замминистра.

Избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки несколько раз обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». Причем сделать это он может еще до вступления в должность, отмечал политик.

В Кремле не исключали контактов с Трампом. К возможному разговору готов и 47-й глава США.

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Комментарии
26
OttoVonNasmorck
1 час
Подждите, а как же план?
Эд Хэммет
1 час
Надо понимать одну очень простую вещь. Даже если (а это крайне сомнительно) Киев и кремль договорятся о каком-либо перемирии, санкции Запада в отношении России отменены не будут, более 1000 ушедших из РФ крупнейших мировых компаний назад не вернутся, замороженные за рубежом российские активы не вернут. Если же СВО вообще закончится, последует длинная череда различных судебных процессов. Поэтому Путин и заявил давеча, что возврата ко временам до 2022 года он бы не хотел.
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