Песков: Россия помнит слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Заявление о решении конфликта на Украине Трамп делал несколько раз в ходе предвыборной кампании. Согласно одному из них, завершить его он может «за сутки, если бы был президентом». Аналогичное заявление он сделал накануне выборов, также подчеркнув, что готов быстро завершить конфликт, писал ТАСС.