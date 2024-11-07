Песков: Россия помнит слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Москва помнит о намерении избранного президента США Дональда Трампа предложить варианты решения конфликта на Украине даже до инаугурации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заявление о решении конфликта на Украине Трамп делал несколько раз в ходе предвыборной кампании. Согласно одному из них, завершить его он может «за сутки, если бы был президентом». Аналогичное заявление он сделал накануне выборов, также подчеркнув, что готов быстро завершить конфликт, писал ТАСС.
«Мы все помним его слова о том, что он собирался предложить что-то для решения украинского кризиса еще до своей инаугурации», — заявил Песков, его слова 7 ноября приводит РИА Новости.
Он также добавил, что контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом после его победы на выборах не было. Будут ли они — также пока неизвестно, пишет РИА Новости.
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