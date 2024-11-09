Боррель в пятый и последний раз приехал в Киев

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в пятый и последний раз в этом статусе приехал в Киев. О визите он написал в соцсетях.

Комментируя поездку, Боррель заявил, что поддержка Украины и «дальше будет оставаться главной темой на повестке Евросоюза». Как сообщалось ранее, глава евродипломатии планирует обсудить помощь Киеву.

В среду, 6 ноября, вскоре после завершения выборов в США, с визитом в Киев прибыл глава представительства НАТО на Украине Патрик Тернер. Это была его первая официальная поездка в этом статусе. Как сообщал РБК со слов главы украинского Минобороны, страна «работает с другими ведомствами как единая команда, чтобы приблизить вступление в НАТО».

Напомним, что Боррель неоднократно призывал разрешить Украине бить на стратегическую глубину по России. Это помогло бы Киеву в «достижении мира», заявлял глава евродипломатии. Он также предлагал разрешить Украине бить по российским аэропортам.