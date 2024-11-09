Смертельный пожар на 5-й Советской мог начаться из-за небрежности

Неосторожное обращение с огнём рассматривают в качестве возможной причины пожара на 5-й Советской улице в Петербурге, в результате которого погибли пятеро. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 ноября.

По предварительным данным, погиб 17-летний житель коммунальной квартиры и его 50-летние родители. Всех троих медики забирали в крайне тяжёлом состоянии с отравлением продуктами горения. Женщина и её сын были в состоянии клинической смерти.

Ещё один погибший — 63-летний житель той же квартиры. Он умер в машине скорой помощи.

Личность мужчины, который скончался в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, пока не установлена. Известно, что на вид ему было около 30 лет.

Пожарных на 5-ю Советскую улицу, 24/13, вызвали накануне в четвёртом часу ночи. Горели комната и коридор трёхкомнатной квартиры. По данным МЧС, огонь распространился на 25 квадратных метров. Открытое пламя потушили к пяти часам утра. Немногим позже восьми часов утра пожар ликвидировали. В МЧС сообщали, что из горящей квартиры эвакуировали пятерых, в том числе семилетнего мальчика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для пострадавших подготовили маневренный фонд.

О том, что происходило утром после страшной ночи на месте происшествия, читайте в материале «Фонтанки».