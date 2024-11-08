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Общество Уже 42: стало известно, подсудимые по каким статьям в Петербурге чаще всего уходят на СВО

Уже 42: стало известно, подсудимые по каким статьям в Петербурге чаще всего уходят на СВО

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11 комментариев

Суды в Петербурге приостановили 42 уголовных дела из-за ухода подсудимых на службу по контракту. Больше всего желающих отправиться на СВО было среди обвиняемых по статьям, связанным с наркотиками, сообщает в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в пятницу, 8 ноября.

На сегодняшний день из-за подписания подсудимыми контракта петербургские суды приостановили 15 дел по статьям 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление запрещенных веществ) и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). На втором месте — дела, приостановленные по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество). Согласно статистике, суды приостановили 13 таких дел. На третьем месте — обвиняемые по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), таких дел 7.

Напомним, что 5 ноября стало известно о первой приостановке уголовного преследования в Петербурге в связи с заключением подозреваемым контракта на службу в зоне СВО. 31-летний мужчина по имени Михаил обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Однако после ходатайства врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области мужчину отпустили из изолятора и передали его в распоряжение Минобороны РФ.

При этом, как оказалось, Вооруженные силы РФ берут на службу не всех желающих уйти от уголовного преследования. Так, Минобороны отказалось сотрудничать с Николаем, которому вменяют 22 эпизода мошенничества с машинами. Таким образом, мужчина останется под стражей, а суд продолжит слушать его дело.

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Комментарии
11
Mafioza
1 час
Барыги лучше крадунов🤭
Klaustrofobik
15 минут
Престижность воинской службы ныне зашкаливает. Задумайтесь.
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