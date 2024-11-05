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Общество Из подсудимого — в стрелки-саперы: в Петербурге впервые приостановили уголовное дело из-за ухода обвиняемого на СВО

Из подсудимого — в стрелки-саперы: в Петербурге впервые приостановили уголовное дело из-за ухода обвиняемого на СВО

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26 комментариев

В Петербурге приостановили уголовное преследование в связи с заключением подозреваемым контракта на службу в зоне СВО. Это первый подобный опыт в Северной столице, сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале во вторник, 5 ноября.

31-летний мужчина по имени Михаил обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. По версии следствия, Михаил, находясь под действием увеселительных напитков, поссорился с человеком, а затем нанес ему «не менее 31 удара по телу твердым тупым предметом».

Пока шло расследование, в суд поступило ходатайство врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области. Он требовал приостановить дело, так как Михаил подписал контракт на СВО. Суд это ходатайство удовлетворил и отпустил арестованного Михаила.

«Производство по уголовному делу приостановил. Меру пресечения в виде заключения под стражу отменил, Михаила освободил с одномоментной передачей его в распоряжение Министерства обороны РФ», — сообщает Дарья Лебедева.

По сведениям руководителя пресс-службы судов, Михаил назначен на должность стрелка-сапера штурмовой роты.

В конце октября похожая история произошла на юге России. Краснодарский краевой суд впервые по ходатайству воинского должностного лица отпустил из-под стражи подсудимого, обвинявшегося в совершении особо тяжкого преступления. Мужчине вменяли убийство группой лиц из корыстных побуждений.

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Комментарии
26
Слава России!
1 час
даже в ВОВ такого безумия не было...
Дядя Бо
1 час
Элита путинская.
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