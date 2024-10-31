В Краснодаре приостановили дело о групповом убийстве из-за желания фигуранта уйти на СВО

Краснодарский краевой суд впервые по ходатайству воинского должностного лица отпустил из-под стражи подсудимого, обвинявшегося в совершении особо тяжкого преступления. Фигуранта освободили из-под стражи и передали в часть. Об этом 31 октября сообщает объединенная пресс-служба Краснодарского края.

Суд рассматривал уголовное дело в отношении мужчины, которому вменяли убийство группой лиц из корыстных побуждений. Начальник пункта отбора на службу по контракту просил приостановить производство и выпустить подсудимого из СИЗО, так как тот заключил контракт и готов отправиться на фронт. Арестанта признали годным. Адвокат также попросил удовлетворить ходатайство, и даже сторона обвинения не возражала.

В начале октября 2024 года Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт. До этого отправиться на фронт могли лишь те, кто только находится под следствием или же те, кому уже был вынесен приговор.