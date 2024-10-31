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Общество В Краснодаре приостановили дело о групповом убийстве из-за желания фигуранта уйти на СВО

В Краснодаре приостановили дело о групповом убийстве из-за желания фигуранта уйти на СВО

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22 комментария

Краснодарский краевой суд впервые по ходатайству воинского должностного лица отпустил из-под стражи подсудимого, обвинявшегося в совершении особо тяжкого преступления. Фигуранта освободили из-под стражи и передали в часть. Об этом 31 октября сообщает объединенная пресс-служба Краснодарского края.

Суд рассматривал уголовное дело в отношении мужчины, которому вменяли убийство группой лиц из корыстных побуждений. Начальник пункта отбора на службу по контракту просил приостановить производство и выпустить подсудимого из СИЗО, так как тот заключил контракт и готов отправиться на фронт. Арестанта признали годным. Адвокат также попросил удовлетворить ходатайство, и даже сторона обвинения не возражала.

Суд ходатайство удовлетворил. Производство по уголовному делу в отношении Лонгинова приостановлено, мера пресечения в виде заключения под стражу — отменена. Лонгинов будет передан уполномоченному воинскому должностному лицу.

В начале октября 2024 года Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт. До этого отправиться на фронт могли лишь те, кто только находится под следствием или же те, кому уже был вынесен приговор.

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Комментарии
22
alexadmin
1 час
Похоже, даже убитый не возражал.
274573038
1 час
ай да уже все все поняли что можно творить любую дичь и уйти на сво
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