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Общество Таких не берут в космонавты. Минобороны отказалось заключать контракт с подсудимым из Петербурга

Таких не берут в космонавты. Минобороны отказалось заключать контракт с подсудимым из Петербурга

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14 комментариев

Не так-то просто из подсудимого стать контрактником. Как показывает практика, представители Министерства обороны принимают в ряды военнослужащих далеко не всех желающих. Пример 8 ноября приводит руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В производстве Красногвардейского райсуда находится уголовное дело в отношении Николая Антипова, которому вменяют 22 эпизода мошенничества с машинами. Перекуп отдавал владельцам автомобилей лишь часть от их стоимости. Ущерб составил более 13 млн рублей.

И вот в Антипове проснулось чувство патриотизма, он решил заключить контракт с Минобороны. Но желание оказалось невзаимным, военное министерство отказалось сотрудничать с данным подсудимым. Не из-за здоровья, уточняет Дарья Лебедева. Таким образом, Антипов остается под стражей, суд продолжает слушать его дело.

На уходящей неделе петербургский суд впервые приостановил уголовное дело из-за ухода подсудимого на СВО.

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Комментарии
15
Отец Родной
35 минут
Ну все, щас подсудимые устроят конкурс на право лучшего подсудимого!
282525311
32 минуты
Посто видимо не того кинул - вот и походатайствовали чтобы не слился через СВО
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