Стендапера Дениса Чужого* и проект «Говорит НеМосква»* признали иноагентами

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов российского стендап-комика Дениса Алесина* (Денис Чужой), журналиста Дмитрия Трещанина*, чеченского блогера Тумсо Абдурахманова* и проект «Говорит НеМосква»*. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 8 ноября.

Министерство юстиции опубликовало и причины внесения в реестр иноагентов. Как сказано в публикации:



Тумсо Абдурахманов распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Также он выступал против спецоперации на Украине, распространял и создавал материалы иностранных агентов, участвовал на информационных площадках иноагентов. Проживает за пределами России.