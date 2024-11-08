Стендапера Дениса Чужого* и проект «Говорит НеМосква»* признали иноагентами

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов российского стендап-комика Дениса Алесина* (Денис Чужой), журналиста Дмитрия Трещанина*, чеченского блогера Тумсо Абдурахманова* и проект «Говорит НеМосква»*. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 8 ноября.
Министерство юстиции опубликовало и причины внесения в реестр иноагентов. Как сказано в публикации:
Тумсо Абдурахманов распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Также он выступал против спецоперации на Украине, распространял и создавал материалы иностранных агентов, участвовал на информационных площадках иноагентов. Проживает за пределами России.
Денис Чужой распространял и создавал материалы иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и политике. Принимал участие в создании материалов из перечня тех, чья деятельность признана нежелательной в России. Выступал против спецоперации на Украине, проживает вне России.
Дмитрий Трещанин выступал против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике власти России. Также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, проживает за пределами России.
Проект «Говорит НеМосква» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и политике. Организация принимала участие в распространении и материалов иноагентов, выступала против спецоперации на Украине. Создатели проекта проживают вне России.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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