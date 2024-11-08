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Город Стартовало общественное обсуждение проекта охранных зон Петербурга

Стартовало общественное обсуждение проекта охранных зон Петербурга

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2 комментария

В Петербурге стартовало общественное обсуждение проекта зон охраны объектов культурного наследия и исторических зданий города. Об этом 8 ноября сообщил комитет по охране памятников (КГИОП).

Проект охранных зон комитет опубликовал на своем сайте. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Общественное обсуждение продлится до 22 ноября.

Ранее глава КГИОП Алексей Михайлов рассказал, что в новый проект планируется включить два списка: «ценных средовых» и «ценных рядовых» исторических зданий. Кроме того, в проекте под охрану планируется взять более 650 построек 1918–1957 годов включительно в центральных районах города.

От идеи включить список «несредовых» — не обладающих ценностью исторических зданий, запрет на снос которых был бы снят, было решено отказаться.

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Комментарии
2
VKuser5201211
28 минут
Михайлов заявил о том, что здания смогут переходить из категории особо ценных в просто ценную и не ценную. "Пока оснований я не вижу. Не уверен. Посмотрим по методике", - заявил Михайлов.
Гость
13 минут
Любой проект и закон не предусматривающие безоговорочную защиту зданий по объективному критерию - до 1917 года постройки, способны ввергнуть Петербург в глобальную перестройку, к утрате подлинности и исторической среды. Если такие законы будут приниматься, уже лет через тридцать Питер способен стать "городом новоделок". И больше не будет никакой ценности собой представлять.
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