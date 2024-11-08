Стартовало общественное обсуждение проекта охранных зон Петербурга

В Петербурге стартовало общественное обсуждение проекта зон охраны объектов культурного наследия и исторических зданий города. Об этом 8 ноября сообщил комитет по охране памятников (КГИОП).

Проект охранных зон комитет опубликовал на своем сайте. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Общественное обсуждение продлится до 22 ноября.

Ранее глава КГИОП Алексей Михайлов рассказал, что в новый проект планируется включить два списка: «ценных средовых» и «ценных рядовых» исторических зданий. Кроме того, в проекте под охрану планируется взять более 650 построек 1918–1957 годов включительно в центральных районах города.

От идеи включить список «несредовых» — не обладающих ценностью исторических зданий, запрет на снос которых был бы снят, было решено отказаться.