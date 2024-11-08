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Общество Технологии Сайты российских судов восстановили работу после хакерской атаки

Сайты российских судов восстановили работу после хакерской атаки

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Сайты судов Петербурга работают в штатном режиме, об этом 8 ноября сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Судя по всему, как минимум эту часть ГАС «Правосудие» удалось поднять по всей стране.

По совпадению, одновременно с возобновлением работы сайтов судов пришел ответ на факсовый запрос «Фонтанки» из судебного департамента при Верховном суде РФ, его отправили бумажной почтой. На вопрос о сроках восстановления ответили, что они будут кратчайшими. При этом департамент официально признал, что причиной прекращения работы сайтов 7 октября стала хакерская атака на систему ГАС «Правосудие». Примечательно, что сайт департамента все еще недоступен.

Сайт самой ГАС загружается. При этом работают все разделы, кроме «Поиска по делам и текстам судебных актов». Эта часть системы недоступна больше года, до хакерской атаки страница выдавала сообщение о технических работах. С помощью этого раздела можно было собирать данные о статистике по конкретным категориям дел, статьям УК и КоАП.

Сайты большинства российских судов перестали открываться 7 октября. В судебном департаменте при Верховном суде РФ назвали произошедшее «инцидентом информационной безопасности». Уточнялось, что восстановление продлится как минимум до 18 октября, однако система оставалась недоступна и после. В Петербурге проблему временно решили с помощью созданного «зеркала». В связи с тем, что ГАС восстановилась, временный сайт прекращает работу.

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