В Петербурге временно решили проблему с упавшими сайтами судов

Ситуация с упавшими сайтами российских судов, которые не работают уже больше двух недель, была временно разрешена в Петербурге. По инициативе главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой небольшой командой был создан сайт , который временно заменяет неработающую ГАС «Правосудие».

«Чтобы сделать что-то очень хорошее, надо взять одну умную, неравнодушную и сильно настойчивую девушку. Дальше эта девушка найдет умных, достойных и настоящих мужчин, которые не смогут отказать в ее просьбе решить проблему», — отметила Дарья Лебедева.

На сайте доступны для поиска дела судов общей юрисдикции города. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро ориентироваться: достаточно выбрать вкладку «Поиск по делам» и указать вид судопроизводства.

На новом портале можно ознакомиться с актуальными делами, узнать информацию о судебных заседаниях и ознакомиться с решениями. Это избавит граждан от необходимости звонить в суды и мучительно ожидать ответа от канцелярии.