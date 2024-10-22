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Технологии В Петербурге временно решили проблему с упавшими сайтами судов

В Петербурге временно решили проблему с упавшими сайтами судов

7 879
6 комментариев

Ситуация с упавшими сайтами российских судов, которые не работают уже больше двух недель, была временно разрешена в Петербурге. По инициативе главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой небольшой командой был создан сайт, который временно заменяет неработающую ГАС «Правосудие».

«Чтобы сделать что-то очень хорошее, надо взять одну умную, неравнодушную и сильно настойчивую девушку. Дальше эта девушка найдет умных, достойных и настоящих мужчин, которые не смогут отказать в ее просьбе решить проблему», — отметила Дарья Лебедева.

На сайте доступны для поиска дела судов общей юрисдикции города. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро ориентироваться: достаточно выбрать вкладку «Поиск по делам» и указать вид судопроизводства.

На новом портале можно ознакомиться с актуальными делами, узнать информацию о судебных заседаниях и ознакомиться с решениями. Это избавит граждан от необходимости звонить в суды и мучительно ожидать ответа от канцелярии.

Сайт продолжит работу, пока не будет восстановлена ГАС «Правосудие».

Сайты большинства российских судов перестали открываться 7 октября. В судебном департаменте при Верховном суде РФ назвали произошедшее «инцидентом информационной безопасности», в результате которого вся ГАС «Правосудие» перестала работать. Уточнялось, что восстановление продлится как минимум до 18 октября, однако на сегодняшний день система по-прежнему недоступна.

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Комментарии
6
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
хорошо так вынесли, качественно)
Drabadan
1 час
Низкий поклон Дарье Лебедевой!
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