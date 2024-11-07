«Будущее Европы должно быть только вместе с Россией». Путин вспомнил разговор канцлера Германии Коля с Собчаком

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о формировании блоков после холодной войны, вспомнил разговор бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с первым мэром Петербурга Анатолием Собчаком. Глава Российского государства процитировал немецкого политика.

«Будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве независимого центра мировой цивилизации, должно быть только вместе с Россией. Нужно объединять наши усилия», — привел слова Коля Владимир Путин.

Он отметил, что разговор канцлера и мэра Петербурга случился в 1993 году. В их беседе Путин выступил переводчиком. «Я тогда даже не забыл немецкий язык», — объяснил президент России.