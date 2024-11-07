«Будущее Европы должно быть только вместе с Россией». Путин вспомнил разговор канцлера Германии Коля с Собчаком

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о формировании блоков после холодной войны, вспомнил разговор бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с первым мэром Петербурга Анатолием Собчаком. Глава Российского государства процитировал немецкого политика.
«Будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве независимого центра мировой цивилизации, должно быть только вместе с Россией. Нужно объединять наши усилия», — привел слова Коля Владимир Путин.
Он отметил, что разговор канцлера и мэра Петербурга случился в 1993 году. В их беседе Путин выступил переводчиком. «Я тогда даже не забыл немецкий язык», — объяснил президент России.
Путин пояснил, что его сильно удивили слова Коля. «Для меня как бывшего сотрудника советской разведки было удивительно слушать, что он говорил. В голове были штампы», — рассказал Путин.
Ранее на заседании дискуссионного клуба в Сочи глава государства заявил, что Россия никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Также, по словам Путина, НАТО заставило Россию пойти на ответные действия.
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