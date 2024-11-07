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Власть Общество Политика Путин: Россия никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы

Путин: Россия никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы

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8 комментариев

Россия никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Об этом 7 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Кто сильнее, тот и прав — этот принцип тоже работает. Странам приходится защищать свои интересы вооруженным путем… Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что такие меры применяются только тогда, когда оппонент «ведет себя агрессивно».

«Когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина», — отметил глава государства. Также Путин сказал, что Россия защитит себя и своих граждан. «Пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий», — добавил президент.

Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул, что наша страна борется не только за свою свободу. «Мы защищаем всеобщие права и свободы и в этом видим свою миссию», — сказал он.

Также президент упомянул о том, что с Россией можно договариваться. «Давить на нас бесполезно, а договариваться с учетом полных взаимных законных интересов всегда готовы», — подчеркнул Владимир Путин.

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Комментарии
8
mwr
46 минут
а как же "я принял решение..."?
Игорь Протасов
47 минут
Два кусочека колбаски У тебя лежали на столе Ты рассказывал мне сказки Только я не верила тебе... (С)
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