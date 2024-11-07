Путин: Россия никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы

Россия никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Об этом 7 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Кто сильнее, тот и прав — этот принцип тоже работает. Странам приходится защищать свои интересы вооруженным путем… Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что такие меры применяются только тогда, когда оппонент «ведет себя агрессивно».

«Когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина», — отметил глава государства. Также Путин сказал, что Россия защитит себя и своих граждан. «Пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий», — добавил президент.