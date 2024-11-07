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Власть Общество «Чтобы вы не боялись…»: вологодский губернатор Филимонов предложил регионам Севера поддержать ограничение розничной продажи алкоголя

«Чтобы вы не боялись…»: вологодский губернатор Филимонов предложил регионам Севера поддержать ограничение розничной продажи алкоголя

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6 комментариев

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обратился у регионам Русского Севера с предложением поддержать его инициативу ограничить розничную продажу алкоголя. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба вологодского правительства.

Призыв вместе ввести ограничения на розничную продажу алкогольной продукции прозвучал на пленарном заседании, посвященном 30-летию Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

«Чтобы вы не боялись и в рамках своих полномочий на законодательном уровне субъектов РФ могли инициировать такие же решения через областные парламенты», — пояснил Георгий Филимонов. По его словам, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководство администрации президента России уже поддержали областную инициативу и выразили понимание ситуации, сложившейся в Вологодской области. Губернатор поблагодарил их за это.

Ранее Филимонов объявил о сокращении с 1 марта 2025 года времени продажи крепкого алкоголя в будни: с 12:00 до 14:00. Причина радикальной борьбы с употреблением спиртного — «Вологодчина и Русский Север вымирают».

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Георгий Филимонов Алкоголь Ограничение розничной продажи Вологодская область Русский Север
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Комментарии
6
михаил.ру
1 час
Проф непригоден !!!
Ivanov_I_I
1 час
"...если станет двадцать пять, снова Зимний будем брать".
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