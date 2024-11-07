«Чтобы вы не боялись…»: вологодский губернатор Филимонов предложил регионам Севера поддержать ограничение розничной продажи алкоголя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обратился у регионам Русского Севера с предложением поддержать его инициативу ограничить розничную продажу алкоголя. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба вологодского правительства.

«Чтобы вы не боялись и в рамках своих полномочий на законодательном уровне субъектов РФ могли инициировать такие же решения через областные парламенты», — пояснил Георгий Филимонов. По его словам, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководство администрации президента России уже поддержали областную инициативу и выразили понимание ситуации, сложившейся в Вологодской области. Губернатор поблагодарил их за это.

Ранее Филимонов объявил о сокращении с 1 марта 2025 года времени продажи крепкого алкоголя в будни: с 12:00 до 14:00. Причина радикальной борьбы с употреблением спиртного — «Вологодчина и Русский Север вымирают».