Суд отправил полковника Колесникова в СИЗО

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, обвинение Колесникову предъявили в день задержания. Вину он не признал. У суда просил иную меру, не связанную со стражей, в том числе домашний арест.

По данным следствия, Колесников и Алексей Малышев в период с 2015-го по 2017 год «в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, явно выходя за пределы имевшихся у них полномочий, обеспечили неоднократную дачу Ковалевым и Смирнягиным заведомо ложных показаний о непричастности Рогалевой и Смирнягина к совершенному убийству В.». Речь идет об убийстве ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова.

Как уже сообщало наше издание, заказчик убийства ректора Василий Соловьев приговорен к 18 годам лишения свободы и до сих находится за границей, а исполнители, тем временем, в колонии. Тем не менее, по версии СК России, организаторами этого убийства являются Смирнягин и Рогалева, которых, по мнению следствия, вывели из-под удара оперативники уголовного розыска.