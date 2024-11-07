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Происшествия Суд отправил полковника Колесникова в СИЗО

Суд отправил полковника Колесникова в СИЗО

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8 комментариев

Октябрьский районный суд отправил под стражу бывшего начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, которому вменяют превышение должностных полномочий. Об этом сообщает 7 ноября корреспондент «Фонтанки».

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, обвинение Колесникову предъявили в день задержания. Вину он не признал. У суда просил иную меру, не связанную со стражей, в том числе домашний арест.

В следственный изолятор полковника в отставке определили до 30 декабря.

По данным следствия, Колесников и Алексей Малышев в период с 2015-го по 2017 год «в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, явно выходя за пределы имевшихся у них полномочий, обеспечили неоднократную дачу Ковалевым и Смирнягиным заведомо ложных показаний о непричастности Рогалевой и Смирнягина к совершенному убийству В.». Речь идет об убийстве ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова.

Как уже сообщало наше издание, заказчик убийства ректора Василий Соловьев приговорен к 18 годам лишения свободы и до сих находится за границей, а исполнители, тем временем, в колонии. Тем не менее, по версии СК России, организаторами этого убийства являются Смирнягин и Рогалева, которых, по мнению следствия, вывели из-под удара оперативники уголовного розыска.

Подробнее — в материале «Фонтанки» «Взять полковника Колесникова. И все всё понимают».

Колесникова задержали 6 ноября. В четверг его доставили в суд под аплодисменты. В коридорах и на лестнице теснились порядка 40–50 человек. Встречали полковника в отставке аплодисментами и криками «Олег, держись!».

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Комментарии
8
Слава России!
28 минут
на видео точно поддержка, а не одобрение? слов Олег держись как то остались за кадром, ну а так то, раньше чтобы попасть в убойный района, ты должен быть действительно хватким, цепким опером, в главк тем более, сей же персонаж после института практически сразу нырнул в заказной и за несколько лет стал начальником, и папа с братом близнецом естественно не причём, всё сам .
Otkating
44 минуты
«Ты все пела? Это дело: Так поди же, попляши!»
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