Суд отправил полковника Колесникова в СИЗО

Октябрьский районный суд отправил под стражу бывшего начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, которому вменяют превышение должностных полномочий. Об этом сообщает 7 ноября корреспондент «Фонтанки».
Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, обвинение Колесникову предъявили в день задержания. Вину он не признал. У суда просил иную меру, не связанную со стражей, в том числе домашний арест.
В следственный изолятор полковника в отставке определили до 30 декабря.
По данным следствия, Колесников и Алексей Малышев в период с 2015-го по 2017 год «в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, явно выходя за пределы имевшихся у них полномочий, обеспечили неоднократную дачу Ковалевым и Смирнягиным заведомо ложных показаний о непричастности Рогалевой и Смирнягина к совершенному убийству В.». Речь идет об убийстве ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова.
Как уже сообщало наше издание, заказчик убийства ректора Василий Соловьев приговорен к 18 годам лишения свободы и до сих находится за границей, а исполнители, тем временем, в колонии. Тем не менее, по версии СК России, организаторами этого убийства являются Смирнягин и Рогалева, которых, по мнению следствия, вывели из-под удара оперативники уголовного розыска.
Колесникова задержали 6 ноября. В четверг его доставили в суд под аплодисменты. В коридорах и на лестнице теснились порядка 40–50 человек. Встречали полковника в отставке аплодисментами и криками «Олег, держись!».
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