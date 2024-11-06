Задержан экс-начальник Управления уголовного розыска Петербурга полковник Колесников

Около 20:00 6 ноября оперативниками службы «М» ФСБ (курирует правоохранительные органы) в Петроградском районе задержан бывший начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковник Олег Колесников. По данным «Фонтанки», ему вменяют часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело ведет Следственный комитет России.

Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании петербургского полковника в отставке Алексея Малышева, которому также предъявляют статью 286 УК. Его дело касается расследования убийства ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова.

Как уже сообщало наше издание, заказчик убийства ректора Василий Соловьев приговорен к 18 годам лишения свободы и до сих находится за границей, а исполнители тем временем в колонии. Тем не менее, по версии СК России, организаторами этого убийства являются Смирнягин и Рогалева, которых, по мнению следствия, вывели из-под удара оперативники уголовного розыска.

По данным «Фонтанки», следствие будет ходатайствовать об аресте полковника в отставке Колесникова.

Ранее арестованные бывший полковник Малышев, Смирнягин, Рогалева находятся в следственном изоляторе ФСБ на Шпалерной. Судя по всему, если суд согласится с доводами следствия, полковника Колесникова также ждет внутренняя тюрьма ФСБ.