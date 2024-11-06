Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

облачно, без существенных осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 765мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Победная речь Трампа
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Задержан экс-начальник Управления уголовного розыска Петербурга полковник Колесников

Задержан экс-начальник Управления уголовного розыска Петербурга полковник Колесников

933
Написать комментарий

Около 20:00 6 ноября оперативниками службы «М» ФСБ (курирует правоохранительные органы) в Петроградском районе задержан бывший начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковник Олег Колесников. По данным «Фонтанки», ему вменяют часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело ведет Следственный комитет России.

Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании петербургского полковника в отставке Алексея Малышева, которому также предъявляют статью 286 УК. Его дело касается расследования убийства ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова.

Как уже сообщало наше издание, заказчик убийства ректора Василий Соловьев приговорен к 18 годам лишения свободы и до сих находится за границей, а исполнители тем временем в колонии. Тем не менее, по версии СК России, организаторами этого убийства являются Смирнягин и Рогалева, которых, по мнению следствия, вывели из-под удара оперативники уголовного розыска.

По данным «Фонтанки», следствие будет ходатайствовать об аресте полковника в отставке Колесникова.

Ранее арестованные бывший полковник Малышев, Смирнягин, Рогалева находятся в следственном изоляторе ФСБ на Шпалерной. Судя по всему, если суд согласится с доводами следствия, полковника Колесникова также ждет внутренняя тюрьма ФСБ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Олег Колесников Задержание Алексей Малышев Превышение должностных поломочий Александр Викторов Убийство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Новости компаний
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15