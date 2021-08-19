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Заказчику убийства ректора СПбГУСЭ дали 18 лет строгого режима. Но найти его пока не смогли

Суд огласил приговор по делу о заказном убийстве ректора СПбГУСЭ, осталось поймать организатора

Ленинградский областной суд 19 августа заочно огласил приговор в отношении организатора убийства ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александра Викторова.

Василий Соловьёв, который бесследно исчез зимой 2018 года, получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс 20 млн рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей стороны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александр Викторов был застрелен во Всеволожске в сентябре 2012 года. Исполнители убийства получили до 17 лет колонии. Василий Соловьев был задержан летом 2015-го в статусе заказчика. Мужчина был оправдан присяжными в ноябре 2016 года (его сочли невиновным десять человек из двенадцати), после чего он был выпущен из-под ареста. Верховный суд отменил приговор, присяжные собирались вновь. В 2018 году Соловьёв не явился на свой вердикт и отключил телефон. С тех пор его никто не видел.

По версии следствия, Соловьев, ранее работавший в вузе со своим отцом, после прихода Викторова оказался под риском разоблачения за финансовые нарушения объемом в 1 млрд рублей. Присяжные сочли версию несостоятельной.

После ухода из ГУСЭ Соловьев работал начальником аппарата вице-губернатора Петербурга Филимонова, в правительстве Московской области, руководителем подмосковного Госстройнадзора, возглавлял «Спецстройсвязь» при Спецстрое России.

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Комментарии (3)

Владислав М
Власти реально думают, что человек сознательно заказавший убийство, через 18 лет одумается и станет добропорядочным гражданином?
Клаустрофобик
Давно уже рыбы его доели,корюшка."Спецстрой" ФСБ курирует.
266207145
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести.. лекарства. И иногда.. приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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