Заказчику убийства ректора СПбГУСЭ дали 18 лет строгого режима. Но найти его пока не смогли

Василий Соловьёв, который бесследно исчез зимой 2018 года, получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс 20 млн рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей стороны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Ректор Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александр Викторов был застрелен во Всеволожске в сентябре 2012 года. Исполнители убийства получили до 17 лет колонии. Василий Соловьев был задержан летом 2015-го в статусе заказчика. Мужчина был оправдан присяжными в ноябре 2016 года (его сочли невиновным десять человек из двенадцати), после чего он был выпущен из-под ареста. Верховный суд отменил приговор, присяжные собирались вновь. В 2018 году Соловьёв не явился на свой вердикт и отключил телефон. С тех пор его никто не видел.