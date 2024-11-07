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Общество «Сделаем всё, чтобы такого не повторилось». Педиатрический университет — о проплаченных зачётах студентов

«Сделаем всё, чтобы такого не повторилось». Педиатрический университет — о проплаченных зачётах студентов

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2 комментария

В Педиатрическом университете Петербурга сделают всё, чтобы ситуация со взятками, которые брала одна из преподавателей вуза, больше не повторилась. Об этом 7 ноября «Фонтанке» сообщили в учебном заведении.

«Ректорат университета оказывал полное содействие следственным органам, чтобы тот, кто посягнул на постулаты честности и прозрачности отношений с обучающимися, был наказан», — уточнили в университете. Наказана была доцент кафедры анатомии Ольга Смирнова, за деньги проставившая зачеты ряду студентов.

«Мы были обескуражены, когда появилась информация об этом прецеденте. Это противоречит всей идеологии работы Педиатрического университета. Мы поддерживаем решение, нацеленное на недопущение повторения подобного», — сказали в университете.

Суд запретил женщине преподавать в течение трех с половиной лет, а также назначил Смирновой штраф в размере 650 тысяч рублей.

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Комментарии
2
Абрикосов
29 минут
это детей наших лечению они так учат!!!! причем в платную медицину же пойдут недоучки эти... поскольку бесплатной у нас не осталось... ((
Гость
22 минуты
Сделаем всё, чтобы такое больше не просочилось.
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