«Сделаем всё, чтобы такого не повторилось». Педиатрический университет — о проплаченных зачётах студентов

В Педиатрическом университете Петербурга сделают всё, чтобы ситуация со взятками, которые брала одна из преподавателей вуза, больше не повторилась. Об этом 7 ноября «Фонтанке» сообщили в учебном заведении.

«Ректорат университета оказывал полное содействие следственным органам, чтобы тот, кто посягнул на постулаты честности и прозрачности отношений с обучающимися, был наказан», — уточнили в университете. Наказана была доцент кафедры анатомии Ольга Смирнова, за деньги проставившая зачеты ряду студентов.