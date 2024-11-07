Бывший глава КГИОП Сергей Макаров будет отвечать в Эрмитаже за строительство

Сергей Макаров, покинувший должность врио председателя комитета имущественных отношений, будет отвечать в Эрмитаже за строительство. Об этом «Фонтанке» рассказали в музее 7 ноября.

О назначении Макарова заместителем директора Эрмитажа ранее сообщила пресс-служба городского правительства. Сейчас на сайте учреждения не просматривается профильного заместителя по строительству. Последний заметный сюжет, связанный непосредственно с этой должностью, — уголовное дело в отношении занимавшего ее Михаила Новикова, который в итоге получил условный срок. Но было это еще в 2017 году, с тех пор Новиков успел поруководить Северо-Западной дирекцией Минкульта.