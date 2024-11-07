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Город Бывший глава КГИОП Сергей Макаров будет отвечать в Эрмитаже за строительство

Бывший глава КГИОП Сергей Макаров будет отвечать в Эрмитаже за строительство

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2 комментария

Сергей Макаров, покинувший должность врио председателя комитета имущественных отношений, будет отвечать в Эрмитаже за строительство. Об этом «Фонтанке» рассказали в музее 7 ноября.

О назначении Макарова заместителем директора Эрмитажа ранее сообщила пресс-служба городского правительства. Сейчас на сайте учреждения не просматривается профильного заместителя по строительству. Последний заметный сюжет, связанный непосредственно с этой должностью, — уголовное дело в отношении занимавшего ее Михаила Новикова, который в итоге получил условный срок. Но было это еще в 2017 году, с тех пор Новиков успел поруководить Северо-Западной дирекцией Минкульта.

Сергей Макаров с 2014 года возглавлял КГИОП, но в 2024-м довольно неожиданно возглавил комитет имущественных отношений — в статусе врио председателя. 7 ноября стало известно, что он покидает эту должность в связи с назначением в Эрмитаж.

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Комментарии
2
Гость
49 минут
Ну всё, Старое сломают, новое как попало застроят...
Гость
38 минут
Это все равно что медведя поставить заведующим пасекой.
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