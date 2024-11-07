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Власть Великобритания ввела новые антироссийские санкции. В список попали российские граждане и компании

Великобритания ввела новые антироссийские санкции. В список попали российские граждане и компании

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13 комментариев

Власти Великобритании обновили антироссийский санкционный список, в него попали в том числе трое российских граждан и одна компания. Об этом 7 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на данные правительства королевства.

Так, Британия занесла в список проходящего по делу Скрипалей Дениса Сергеева, которого назвала «офицером ГРУ». По версии местных властей, Сергеев координировал действия других фигурантов, которые, предположительно, применили против Скрипаля боевое отравляющее вещество «Новичок». Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет.

Ограничения затронули и бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Также в список попали компании из Казахстана, Китая, Узбекистана и Эстонии из-за якобы оказываемой поддержки в проведении спецоперации.

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Комментарии
13
280896530
1 час
"Санкции нам только на пользу". Или что там сейчас у лахты в методичках? А вот дружить с РФ уже становится занятием весьма почё... всмысле затратным.
Слава России!
1 час
слабо лахтоногие, пайка в опасности.
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