Великобритания ввела новые антироссийские санкции. В список попали российские граждане и компании

Власти Великобритании обновили антироссийский санкционный список, в него попали в том числе трое российских граждан и одна компания. Об этом 7 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на данные правительства королевства.

Так, Британия занесла в список проходящего по делу Скрипалей Дениса Сергеева, которого назвала «офицером ГРУ». По версии местных властей, Сергеев координировал действия других фигурантов, которые, предположительно, применили против Скрипаля боевое отравляющее вещество «Новичок». Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет.