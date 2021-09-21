В деле о покушении на Скрипаля появился третий обвиняемый. Британия нашла координатора для парочки Петров — Боширов

Прокуратура Великобритании выдвинула обвинение в отношении гражданина РФ Дениса Сергеева. Его подозревают в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает The Independent.



По версии Лондона, Сергеев прибыл в Британию с документами на имя Сергея Федотова. Следователи полагают, что он координировал действия двух других подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые предположительно применили против Скрипаля боевое отравляющее вещество «Новичок».

