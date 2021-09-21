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В деле о покушении на Скрипаля появился третий обвиняемый. Британия нашла координатора для парочки Петров — Боширов

Великобритания выдвинула обвинение ещё одному россиянину по делу об отравлении Скрипалей

Прокуратура Великобритании выдвинула обвинение в отношении гражданина РФ Дениса Сергеева. Его подозревают в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает The Independent.

По версии Лондона, Сергеев прибыл в Британию с документами на имя Сергея Федотова. Следователи полагают, что он координировал действия двух других подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые предположительно применили против Скрипаля боевое отравляющее вещество «Новичок».

Позднее BBC со ссылкой на Скотленд-Ярд уточнила, что Денис Сергеев может носить звание генерал-майора и служить в ГРУ.

Покушение на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию произошло в марте 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. По утверждению полиции Великобритании, обоих отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» — вероятно, российского происхождения. Следователи считают, что к произошедшему причастны сотрудники российских спецслужб, прибывшие в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи установили, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине — сотрудниках ГРУ и Героях России.

Из-за дела Скрипалей против Москвы ввели санкции США. Меры предусматривали запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. Кремль отвергает все обвинения.

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Комментарии (7)

Петр Петров
Орки Путинские попались
Piter Russo
А если бы Путин с визитом прибыл, то версия Лондона была бы что он лично руководил и координировал?
Савва Морозов
ога, сам женераль-мейджер туда ездил - какой брЭдд.
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