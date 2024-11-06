СК: Напавшему на посетителей магазина «О’Кей» предъявили обвинение

В Петербурге напавшему на посетителей магазина «О’Кей» предъявили обвинение. ГСУ СК России по городу ведет расследование уголовного дела по факту покушения на убийство нескольких человек. Об этом в среду, 6 ноября, сообщается в telegram-канале СК России.

После инцидента пять пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Напавшего с ножами мужчину задержали прямо на месте происшествия, но из-за состояния его здоровья следственные мероприятия не проводились до настоящего времени.

Напомним, 25 октября в магазин «О'Кей» на проспекте Космонавтов ворвался вооруженный человек и напал на посетителей. Сообщения об этом поступили в полицию около 11:40. Подозреваемый — 44-летний мужчина, полиция характеризует его как маргинального типа. Как рассказал «Фонтанке» одноклассник подозреваемого, тот всегда казался спокойным, не проявлял агрессии. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Позже стало известно, что нападавший без каких-либо эмоций шел и «резал всех, кто попадался на его пути».