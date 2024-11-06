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Общество СК: Напавшему на посетителей магазина «О’Кей» предъявили обвинение

СК: Напавшему на посетителей магазина «О’Кей» предъявили обвинение

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1 комментарий

В Петербурге напавшему на посетителей магазина «О’Кей» предъявили обвинение. ГСУ СК России по городу ведет расследование уголовного дела по факту покушения на убийство нескольких человек. Об этом в среду, 6 ноября, сообщается в telegram-канале СК России.

Согласно информации следствия, 25 октября фигурант приехал в магазин «О’Кей» на проспекте Космонавтов, где совершил нападение на покупателей и сотрудников магазина. Мужчина нанес потерпевшим множественные ранения, используя два ножа.

После инцидента пять пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Напавшего с ножами мужчину задержали прямо на месте происшествия, но из-за состояния его здоровья следственные мероприятия не проводились до настоящего времени.

Злоумышленника задержали в среду, 6 ноября, и предъявили ему обвинение. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отмечается в сообщении.

Напомним, 25 октября в магазин «О'Кей» на проспекте Космонавтов ворвался вооруженный человек и напал на посетителей. Сообщения об этом поступили в полицию около 11:40. Подозреваемый — 44-летний мужчина, полиция характеризует его как маргинального типа. Как рассказал «Фонтанке» одноклассник подозреваемого, тот всегда казался спокойным, не проявлял агрессии. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Позже стало известно, что нападавший без каких-либо эмоций шел и «резал всех, кто попадался на его пути».

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Комментарии
1
Гость
9 минут
Пусть минные поля разминирует. Хоть польза будет.
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