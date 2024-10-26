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Происшествия «С безумным взглядом резал всех, кто попадался на пути». Пострадавший в «О'Кее» рассказал, почему у покупателей было мало шансов уцелеть

«С безумным взглядом резал всех, кто попадался на пути». Пострадавший в «О'Кее» рассказал, почему у покупателей было мало шансов уцелеть

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14 комментариев

Один из пострадавших во время поножовщины в магазине «О'Кей» на проспекте Космонавтов в Петербурге рассказал «Фонтанке», что нападавший без каких-либо эмоций шел и «резал всех, кто попадался на его пути».

Владимир, наш сегодняшний собеседник, зашел в «О'Кей» вчера в 11:20, и спустя 5-7 минут «вся эта заваруха» началась. Задержанного он не знал и прежде никогда не видел. На его глазах мужчина напал на охранника, когда тот пытался его остановить. «Я так думаю, что он один из самых тяжелых среди пострадавших, потому что он непосредственно пытался его блокировать», — вспоминает Владимир.

По воспоминаниям Владимира, мужчина с ножом нападал на покупателей в абсолютной тишине и без эмоций. «Просто маска и лихорадочный, совершенно безумный взгляд. Когда он пошел на меня, и этот взгляд я поймал, то понял, что следующим буду я», — рассказывает он. Отметим, что нападавший всю жизнь занимался фехтованием, двигался очень быстро и «в своих движениях был очень мобилен» — об этом рассказал вчера «Фонтанке» его одноклассник.

«Поэтому шансов-то на самом деле у окружающих было немного, и здорово, что его коллективно начали крутить», — резюмирует Владимир.

Вчера Владимира с резаными ранами выписали на амбулаторное лечение. «Чувствую себя хорошо. По месту жительства я должен ходить на перевязки к хирургу. Пытаюсь в районе найти, кто меня перевяжет», — рассказал он.

Владимир считает, что ему повезло: да, оказался не в то время и не в том месте, но зато «на своих двоих» идет на перевязку. «А кто-то лежит в реанимации. Вот им реально не повезло», — заключил он.

25 октября в магазин «О'Кей» на проспекте Космонавтов ворвался вооруженный человек и напал на покупателей. Сообщения об этом поступили в полицию около 11:40. Подозреваемый — 44-летний мужчина, полиция характеризует его как маргинального типа. Как рассказал «Фонтанке» одноклассник подозреваемого, тот всегда казался спокойным, не проявлял агрессии. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

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Комментарии
14
Жадный
1 час
Да, неадекватов все больше. Купил всей семье по баллончику, не на полицию же рассчитывать
Slava_Rossii2
1 час
Уже давно придумано устройство стреляющее сетью. Будь такое у охраны и полиции, задержания неадекватов происходили бы в разы эффективнее и без серьёзных последствий для задерживающих. Почему их не могут этим обеспечить?
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