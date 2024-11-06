Двое москвичей предстанут перед судом после попытки поджога у квартиры родни криптоблогера в Петербурге

В Петербурге перед судом предстанут двое жителей столицы, которые были задержаны весной после неудачного поджога покрышки у квартиры родни криптоблогера. Москвичей обвиняют в покушении на убийство. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает ГСУ СК России по Петербургу.

Следователи Невского района завершили расследование дела против двух мужчин из столицы. Их обвиняют в покушении на убийство двух и более человек, а также в покушении на умышленное повреждение чужого имущества.

По информации следствия, в мае этого года москвичам предложили убить людей, проживающих в Невском районе, за денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи долларов. Фигуранты должны были поджечь автомобильные покрышки возле входных дверей квартир, чтобы жители не смогли их покинуть во время возникновения пожара и в результате этого погибли. В ночь на 26 мая мужчины поднесли автомобильную покрышку к двери, ведущей в подъезд дома на улице Кржижановского, и облили ее легковоспламеняющейся жидкостью. Завершить задуманное преступление не удалось.

«Свой преступный умысел на убийство соучастники не довели до конца по независящим от них обстоятельствам в связи с тем, что жидкость не обладала необходимыми свойствами, и зажечь покрышку им не удалось», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в связи с произошедшим проведены все необходимые следственные действия. Собраны данные о личностях фигурантов дела, допрошены свидетели, проведены экспертизы. Все доказательства указывают на вину злоумышленников. Их заключили под стражу. Дело против заказчика убийства, чье имя пока неизвестно, выделено в отдельное производство.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — заключают в СК.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что весной 2024 года оперативники уголовного розыска задержали двух 20-летних москвичей на улице Дыбенко. Следствие полагает, что они наведались в дом на Кржижановского и попытались устроить поджог. Один из пострадавших рассказал «Фонтанке», что к его квартире подбирались дважды, но устроить пожар не вышло. По предварительной информации, подвела зажигалка. Парочка, попавшая на видео, скрылась, прихватив покрышку, — её позже нашли на чёрной лестнице.