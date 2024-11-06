Мужчина получил 22,5 года за попытку подорвать железнодорожное полотно в Воронежской области

Первый апелляционный суд общей юрисдикции приговорил 32-летнего мужчину к 22,5 годам лишения свободы за попытку подрыва железнодорожного полотна в Воронежской области. Александра Димитренко признали виновным в покушении на взрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ, пишет 6 ноября ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Суд установил, что в мае 2022 года Димитренко по предоставленным украинским куратором координатам изъял из схрона в Воронеже взрывное устройство. Взрывчатку планировалось заложить под железнодорожное полотно около станции Масловка Ленинского района Воронежской области. Мужчину задержали у него в квартире, в которой нашли около двух килограммов гексогена, девять взрывателей, поддельный паспорт гражданина Украины, а также нацистскую литературу.

Первые четыре года и шесть месяцев Димитренко проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге арестовал подозреваемого во взрыве трех опор линий электропередачи в Выборгском районе. «Фонтанка» показывала последствия этого подрыва. По нашим данным, подозреваемый замешан в падении опоры линии электропередачи, вследствие чего без электричества остались более трехсот домов в Приморском районе.