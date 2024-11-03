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Город Общество Суд в Петербурге арестовал подозреваемого во взрыве опор ЛЭП в Выборгском районе. В тот день было массовое отключение электричества

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого во взрыве опор ЛЭП в Выборгском районе. В тот день было массовое отключение электричества

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31 комментарий

Выборгский районный суд Петербурга арестовал подозреваемого во взрыве трех опор линий электропередачи (ЛЭП). Мужчина пробудет под стражей до 19 декабря, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в воскресенье, 3 ноября.

По версии следствия, днем 19 октября подозреваемый прикрепил взрывчатку на трех опорах в Выборгском районе Петербурга, а затем их взорвал. Задержали мужчину только спустя две недели, 2 ноября. В отношении него возбудили дело о диверсии.

Отмечается, что при задержании он пытался сбежать и оказывал сопротивление, однако во время избрания меры пресечения просил у суда домашний арест.
Мужчина свою вину во взрыве опор ЛЭП не признал. Но его причастность в содеянном подтверждается представленными суду материалами, поясняет пресс-служба.

Ранее «Фонтанка» показывала последствия этого подрыва. По нашим данным, подозреваемый замешан в падении опоры линии электропередачи, вследствие чего без электричества остались более трехсот домов в Приморском районе.

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Подрыв опор ЛЭП Отключение электричества Арест подозреваемого Суд Петербург
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Комментарии
31
Слава России!
1 час
абаждите, докладывали что это небольшая плановая техническая неисправность.
275640356
2 часа
Так значит это был совсем не беспилотник?
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