Путин назначил новых врио глав Республики Коми и Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин назначил начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марию Костюк на должность врио главы Еврейской автономной области (ЕАО). Нынешнего губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна отправили на пост врио главы Республики Коми. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля во вторник, 5 ноября.
Перед тем как подписать указы, Путин пообщался с Костюк и Гольдштейном в Кремле. Он спросил, готовы ли они оба принять предложение о новых назначениях.
«Я с гордостью и с честью принимаю ваше предложение. Уверен, что нам удастся сделать все для развития республики, и уверен, что у нас все получится», — ответил Путину Гольдштейн.
Спросив у Марии Костюк о желании возглавить ЕАО, Путин отметил, что в этом регионе она родилась, получила образование и стала заниматься госслужбой. «Хочу вам предложить вернуться на малую родину в качестве руководителя региона», — сказал президент РФ.
«Я сделаю все возможное и, если честно сказать, все невозможное, чтобы оправдать ваше доверие», — ответила Путину Костюк.
Напомним, что 4 ноября об уходе в отставку объявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Сегодня, 5 ноября, об отставке сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.
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