Путин назначил новых врио глав Республики Коми и Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин назначил начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марию Костюк на должность врио главы Еврейской автономной области (ЕАО). Нынешнего губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна отправили на пост врио главы Республики Коми. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля во вторник, 5 ноября.

Перед тем как подписать указы, Путин пообщался с Костюк и Гольдштейном в Кремле. Он спросил, готовы ли они оба принять предложение о новых назначениях.

«Я с гордостью и с честью принимаю ваше предложение. Уверен, что нам удастся сделать все для развития республики, и уверен, что у нас все получится», — ответил Путину Гольдштейн.