Оранжереи Таврического сада не откроются в 2024 году. Ранее о досрочном запуске говорили в Смольном

Оранжереи Таврического сада откроются после реконструкции в первой половине 2025 года, а не досрочно в 2024-м, как ожидалось ранее. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по инвестициям 5 ноября.

Точный срок запуска неизвестен. «Пока ориентируемся на сроки договора», — сообщили в ведомстве.

Правительство Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада в начале 2021 года. Проект предусматривает преобразование заброшенных исторических территорий в новое культурно-досуговое пространство с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Объем инвестиций должен составить не менее 700 млн рублей.

По условиям соглашения открыться новое пространство должно не позднее 1 июля 2025 года. Но в ходе ПМЭФ-2022 вице-губернатор Кирилл Поляков говорил о том, что власти Северной столицы договорились с инвестором о переносе срока на 2024 год.