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Происшествия Дрон ВСУ упал на многоквартирный дом в Белгороде. Последствия на фото

Дрон ВСУ упал на многоквартирный дом в Белгороде. Последствия на фото

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6 комментариев

В Белгороде дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом, на месте происшествия потребовалась помощь медиков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 ноября.

По предварительной информации, в результате удара пострадал один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги экстренно доставили в городскую больницу.

В результате удара пострадал фасад дома, выбиты окна и загорелись три квартиры. На месте продолжают работать оперативные службы, ведется ликвидация огня.

Ранее «Фонтанка» писала, что 28 октября БПЛА атаковал два многоквартирных дома в одном из районов Белгорода. При ударе пострадала местная жительница, ее госпитализировали с ушибом грудной клетки и переломом рёбер.

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Комментарии
6
Anatoliy Blagov 43
29 минут
По заявлению Путина, он созрел для переговоров по СВО.
Дядя Бо
34 минуты
До февраля 2022 такого вроде не было в РФ. До принятия одного весьма спорного решения.
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