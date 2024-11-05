Дрон ВСУ упал на многоквартирный дом в Белгороде. Последствия на фото

В Белгороде дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом, на месте происшествия потребовалась помощь медиков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 ноября.

По предварительной информации, в результате удара пострадал один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги экстренно доставили в городскую больницу.

В результате удара пострадал фасад дома, выбиты окна и загорелись три квартиры. На месте продолжают работать оперативные службы, ведется ликвидация огня.

Ранее «Фонтанка» писала, что 28 октября БПЛА атаковал два многоквартирных дома в одном из районов Белгорода. При ударе пострадала местная жительница, ее госпитализировали с ушибом грудной клетки и переломом рёбер.