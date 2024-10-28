Появились подробности о пострадавших при атаке БПЛА на многоэтажки в Белгороде

Женщина пострадала при атаке БПЛА на два многоквартирных дома в одном из районов Белгорода. Местная жительница госпитализирована. Об этом 28 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом рёбер. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил Гладков.

Сейчас известно о том, что из-за атаки повреждены 11 квартир в двух многоэтажках. «Выбиты окна, повреждены балконы, а также посечены фасады. Оперативные службы продолжают работать на месте», — добавил глава Белгородской области.

Несколько часов назад Вячеслав Гладков сообщал об этой атаке БПЛА. О пострадавших не говорилось, а повреждения фиксировались только в одном жилом доме.