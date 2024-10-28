Многоквартирный дом подвергся атаке БПЛА в Белгороде. Кадры с места происшествия

В Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом днем 28 октября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«В результате атаки в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — сообщил глава Белгородской области.
Судя по кадрам с места происшествия, повреждены верхние этажи одного из домов. В каких-то квартирах выбиты стекла окон. Часть фасада закопчена.
По информации очевидцев, дрон попал в дом, расположенный в крупном жилом районе Харьковская гора.
Несколько дней назад в Шебекино местная жительница была госпитализирована после того, как наткнулась на «взрывоопасный предмет» в собственном огороде.
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