Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

ю-з.

 762мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Промышленный Петербург
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Трофейная техника в СПб
Новая станция метро
Рейтинги "Фонтанки"
Город Ветераны снова выиграли спор за садовые участки со Смольным

Ветераны снова выиграли спор за садовые участки со Смольным

2 246
4 комментария

Куйбышевский районный суд встал на сторону ветеранов боевых действий в споре с городскими властями за садовые участки в Пушкинском районе. Эту информацию «Фонтанке» 5 ноября подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд решил обязать ответчиков предоставить истцам в аренду участки без проведения торгов.

Истцы, 35 ветеранов боевых действий, воспользовались правом однократно получить участки для ведения садоводства. Смольный сначала предварительно согласовал выдачу участков в поселке Александровский, а затем отказал. За это время ветераны успели за свой счет провести кадастровые работы. И подали иск к комитету имущественных отношений о признании отказов в выдаче незаконными.

В апреле 2023 года районный суд встал на сторону ветеранов, однако это решение по жалобе администрации Пушкинского района и комитета имущественных отношений отменил Третий кассационный суд, который отправил дело на новое рассмотрение.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
jokir
1 час
Новые территории? Не?
Гость
31 минута
Была сегодня на этом процессе! Была поражена , как не стесняясь сотрудники гос.органов не стесняясь, мягко говоря, лукавят прямо в суде и даже не боятся разоблачения. Рада победе ветеранов, но «покой нам только сниться». Думаю, КИО дойдет до Верховного суда.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Новости компаний
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54