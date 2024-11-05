Ветераны снова выиграли спор за садовые участки со Смольным

Куйбышевский районный суд встал на сторону ветеранов боевых действий в споре с городскими властями за садовые участки в Пушкинском районе. Эту информацию «Фонтанке» 5 ноября подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд решил обязать ответчиков предоставить истцам в аренду участки без проведения торгов.

Истцы, 35 ветеранов боевых действий, воспользовались правом однократно получить участки для ведения садоводства. Смольный сначала предварительно согласовал выдачу участков в поселке Александровский, а затем отказал. За это время ветераны успели за свой счет провести кадастровые работы. И подали иск к комитету имущественных отношений о признании отказов в выдаче незаконными.

В апреле 2023 года районный суд встал на сторону ветеранов, однако это решение по жалобе администрации Пушкинского района и комитета имущественных отношений отменил Третий кассационный суд, который отправил дело на новое рассмотрение.