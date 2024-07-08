Суд отправил на новое рассмотрение спор ветеранов и Смольного за садовые участки

Третий кассационный суд общей юрисдикции 8 июля отменил решение нижестоящей инстанции, которая признала незаконным отказ властей Петербурга предоставить ветеранам боевых действий участки в аренду для ведения садового хозяйства в поселке Александровский. Это следует из информации на сайте суда.



Кассация также направила дело на новое рассмотрение. В качестве основания решения указано нарушение или неправильное применение норм процессуального и материального права.



Ветераны боевых действий обратились в Смольный с просьбой предоставить им участки для садового хозяйства — такое право ветеранам дает законодательство. Комитет имущественных отношений выдал предварительное согласование. После этого истцы потратили собственные средства на проведение кадастровых работ. Однако чиновники отменили распоряжения о предварительном согласовании и в итоге отказали заявителям.



Ветераны, всего 35 человек, подали коллективный иск к комитету и Росимуществу с требованием признать отказ незаконным, и в апреле 2023 года суд встал на их сторону.



Комитет имущественных отношений и администрация Пушкинского района подали жалобу на решение.



Дата заседания в рамках нового рассмотрения дела пока не назначена.

