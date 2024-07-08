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    Суд отправил на новое рассмотрение спор ветеранов и Смольного за садовые участки

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    3 комментария

    Третий кассационный суд общей юрисдикции 8 июля отменил решение нижестоящей инстанции, которая признала незаконным отказ властей Петербурга предоставить ветеранам боевых действий участки в аренду для ведения садового хозяйства в поселке Александровский. Это следует из информации на сайте суда.

    Кассация также направила дело на новое рассмотрение. В качестве основания решения указано нарушение или неправильное применение норм процессуального и материального права.

    Ветераны боевых действий обратились в Смольный с просьбой предоставить им участки для садового хозяйства — такое право ветеранам дает законодательство. Комитет имущественных отношений выдал предварительное согласование. После этого истцы потратили собственные средства на проведение кадастровых работ. Однако чиновники отменили распоряжения о предварительном согласовании и в итоге отказали заявителям.

    Ветераны, всего 35 человек, подали коллективный иск к комитету и Росимуществу с требованием признать отказ незаконным, и в апреле 2023 года суд встал на их сторону.

    Комитет имущественных отношений и администрация Пушкинского района подали жалобу на решение.

    Дата заседания в рамках нового рассмотрения дела пока не назначена.

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    Комментарии 3

    26078660108 Июл 2024 в 18:07
    Даже комментировать нечего, беспредел во всем российском величии!
    +2−0
    Зоркий Сокол08 Июл 2024 в 17:57
    Мы вас туда не посылали.(с).
    +3−0
    AndrewBarsik08 Июл 2024 в 17:56
    Исполнительная власть в России демонстративно и цинично игнорирует и нарушает законы, защищающие права граждан. Добиться справедливости в России без применения оружия невозможно.
    +2−1
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