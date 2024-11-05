64-летнего петербуржца Евгения Бестужева осудили за фейки об армии в соцсетях и освободили в зале суда

В Калининском районном суде 5 ноября огласили приговор 64-летнему публицисту Евгению Бестужеву. За 27 постов во «ВКонтакте» ему назначили пять лет и три месяца условно, плюс запрет на администрирование сайтов на четыре с половиной года — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчину освободили в зале суда под подписку о невыезде. Прокуратура запрашивала для него восемь лет колонии. Осуждённый и его адвокат подчёркивали, что он мог не выжить там из-за проблем с сердцем.

Евгения Бестужева задержали в ноябре 2022 года, всё это время он находился в СИЗО «Кресты». С самого начала его адвокат Сергей Подольский настаивал на более мягкой мере пресечения, поскольку у его подзащитного еще до заключения был инфаркт, диагностирована ишемическая болезнь сердца, а в СИЗО случались сердечные приступы.

Судебный процесс по делу Бестужева о фейках об армии (ст. 207.3 УК РФ) длился с июля 2023 года. Он признавал авторство своих постов, но отказывался от признания вины в уголовном преступлении. В суде рассмотрели несколько экспертных заключений, которые содержали разные выводы о наличии в постах Бестужева заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Однако сторона обвинения указывала на то, что исследование центра экспертиз СПбГУ, проведенное ещё во время следствия, выявило в публикациях ложную информацию о ВС РФ. Позиция прокуратуры заключалась в том, что вина Бестужева несомненна.

Защита настаивала, что действия Бестужева не попадают под определение ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, по которой его обвиняли, — это распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с отягчающими обстоятельствами — «по мотивам ненависти и вражды» (максимальное наказание — до 10 лет колонии). По мнению адвоката, как минимум дело стоило квалифицировать по ч. 1 ст. 207.3. То есть без отягчающих обстоятельств.

Во время прений обвинение просило назначить Бестужеву наказание в виде восьми лет колонии и четырех с половиной лет запрета на публикации в соцсетях. Защита же настаивала на признании Бестужева невиновным и освобождении его в зале суда либо на выборе наказания, не связанного с лишением свободы.

«С учетом заключения психолого-лингвистической экспертизы суд существенно уменьшил объем предъявленного Бестужеву обвинения», — отметили в Объединенной пресс-службе судов.

«Пока не могу сказать, будем ли мы обжаловать приговор. На мой взгляд, обвинение развалилось. Но мы были готовы к любым раскладам, в том числе к реальному сроку», — рассказал «Фонтанке» адвокат Бестужева Сергей Подольский.

Как отмечало издание MR7, Евгений Бестужев во время своего последнего слова сказал, что наказание, связанное с отбыванием реального срока, может для него «там и закончиться».

Евгений Бестужев известен в узких кругах как экс-координатор движения «Демократическая Россия» и экс-руководитель отдела гуманитарно-политологического центра «Стратегия», где он курировал проект по развитию гражданского общества и института уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. В последнее время Евгений был пенсионером, неравнодушным к политике, подрабатывал охранником. Позиционировал себя как сторонник христианской демократии. Публикации его авторства с размышлениями о политике можно найти на небольших профильных ресурсах.

В августе 2023 года знакомую Евгения Бестужева, политическую активистку и архитектора Ольгу Смирнову приговорили по той же статье к шести годам колонии общего режима.

В марте 2024-го три года колонии по ст. 207.3 УК РФ назначили петербургскому поэту, философу Всеволоду Королёву — он должен был выйти вскоре после этого, поскольку большую часть этого срока уже отбыл в СИЗО. Однако в июле Горсуд пересмотрел решение Выборгского районного суда и увеличил срок для Королёва до семи лет.