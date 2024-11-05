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Город Ноябрьская гололедица отправила в больницу ещё 9 человек в Петербурге

Ноябрьская гололедица отправила в больницу ещё 9 человек в Петербурге

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10 комментариев

Более двадцати человек из разных районов Петербурга вынуждены были обратиться к медикам с характерными для зимы травмами в выходной понедельник, 4 ноября.

Как стало известно «Фонтанке», в больницы и травмпункты накануне попали ещё девять человек. Падали в Пушкине, Колпино, Выборгском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.

67-летняя жительница Пушкина поскользнулась на ступеньках собственного дома на Конюшенной улице. Медики диагностировали вывих предплечья и перелом плечевой кости. Аналогичным переломом обернулось падение у супермаркета на улице Ремизова для 65-летней жительницы Колпино.

С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой в больнице оказался 77-летний мужчина, поскользнувшийся на Бухарестской улице. Неподалёку сломала предплечье и ударилась головой 71-летняя местная жительница.

53-летняя петербурженка получила ушиб головы на проспекте Культуры. 70-летняя жительница Ржевки сломала руку в двух местах, поскользнувшись на проспекте Ударников. 40-летняя женщина не удержала равновесие на улице Руднева в двух шагах от дома. Ей диагностировали растяжение.

73-летняя жительница Красногвардейского района в результате падения сломала руку. 26-летний упавший в Пушкине отделался ушибами.

4 ноября «Фонтанка» сообщала, что травмы и переломы на скользких улицах за день получили 12 человек. Чаще всего падали во Фрунзенском районе.

В прогнозах синоптиков на ближайшие дни не только гололедица, но и гололёд.

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Комментарии
10
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
Как неожиданно для городских служб! Сочувствую пострадавшим.
Ана нас
58 минут
Зима напала неожиданно, как всегда. Гололедица в ноябре - как странно... И ни уборки, ни песка нет. Ползите как хотите по культурной столице с единодушно выбранным губером.
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