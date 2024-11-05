Ноябрьская гололедица отправила в больницу ещё 9 человек в Петербурге

Более двадцати человек из разных районов Петербурга вынуждены были обратиться к медикам с характерными для зимы травмами в выходной понедельник, 4 ноября.

Как стало известно «Фонтанке», в больницы и травмпункты накануне попали ещё девять человек. Падали в Пушкине, Колпино, Выборгском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.

67-летняя жительница Пушкина поскользнулась на ступеньках собственного дома на Конюшенной улице. Медики диагностировали вывих предплечья и перелом плечевой кости. Аналогичным переломом обернулось падение у супермаркета на улице Ремизова для 65-летней жительницы Колпино.

С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой в больнице оказался 77-летний мужчина, поскользнувшийся на Бухарестской улице. Неподалёку сломала предплечье и ударилась головой 71-летняя местная жительница.

53-летняя петербурженка получила ушиб головы на проспекте Культуры. 70-летняя жительница Ржевки сломала руку в двух местах, поскользнувшись на проспекте Ударников. 40-летняя женщина не удержала равновесие на улице Руднева в двух шагах от дома. Ей диагностировали растяжение.