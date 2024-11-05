На моторостроительном заводе в Уфе отравились более 20 человек

Более 20 человек отравились, пообедав в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Госпитализированы десять человек. Источником инфекции, как предполагается, стали сотрудники пищеблока. Об этом 5 ноября информирует управление Роспотребнадзора по Башкирии .

«Тяжёлых» пациентов нет, все переносят заболевание в средней и легкой форме. По данным UFA1.RU на сегодняшнее утро, заболел 21 человек, 10 из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного уже выписали из больницы. Заболевших еще продолжают выявлять.