На моторостроительном заводе в Уфе отравились более 20 человек

Более 20 человек отравились, пообедав в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Госпитализированы десять человек. Источником инфекции, как предполагается, стали сотрудники пищеблока. Об этом 5 ноября информирует управление Роспотребнадзора по Башкирии.
Управление с 3 ноября проводит санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции у сотрудников завода. Работа буфета и пищеблока временно приостановлена.
«Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция», — отмечается в сообщении.
«Тяжёлых» пациентов нет, все переносят заболевание в средней и легкой форме. По данным UFA1.RU на сегодняшнее утро, заболел 21 человек, 10 из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного уже выписали из больницы. Заболевших еще продолжают выявлять.
В Роспотребнадзоре изданию пояснили, что норовирусная инфекция может протекать бессимптомно.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.