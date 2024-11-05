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Происшествия На моторостроительном заводе в Уфе отравились более 20 человек

На моторостроительном заводе в Уфе отравились более 20 человек

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3 комментария

Более 20 человек отравились, пообедав в столовой Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Госпитализированы десять человек. Источником инфекции, как предполагается, стали сотрудники пищеблока. Об этом 5 ноября информирует управление Роспотребнадзора по Башкирии.

Управление с 3 ноября проводит санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечной инфекции у сотрудников завода. Работа буфета и пищеблока временно приостановлена.

«Причиной группового отравления работников завода УМПО явилась норовирусная инфекция», — отмечается в сообщении.

«Тяжёлых» пациентов нет, все переносят заболевание в средней и легкой форме. По данным UFA1.RU на сегодняшнее утро, заболел 21 человек, 10 из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного уже выписали из больницы. Заболевших еще продолжают выявлять.

В Роспотребнадзоре изданию пояснили, что норовирусная инфекция может протекать бессимптомно.

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Отравление Башкирия
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Комментарии
3
Zet
16 минут
средние азиаты в пищеблоке...
Entrenador2005
21 минута
Ну вот как потом с таким пищеблоком моторный завод сможет сделать "прорывную технологию, не имеющую аналогов в мире" ?
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