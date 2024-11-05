Умерла самая старая лошадь России. Посмотрите, как она выглядела

На Сахалине в возрасте 50 лет скончалась лошадь по кличке Чайка, которую называют самой старой лошадью в России. Об этом сообщил местный конноспортивный клуб «Золотой мустанг».

Она ушла из жизни 28 октября, но рассказали об этом только сейчас. У неё была удивительная душа, отмечают в клубе. Её выкупили с бойни, когда ей было 33 года, и за прошедшие 17 лет «она смогла превратить каждый момент в волшебство». В клубе успели отпраздновать 50-летний юбилей Чайки, вспоминали «ее шалости и умение делиться счастьем».