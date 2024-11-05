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Общество Умерла самая старая лошадь России. Посмотрите, как она выглядела

Умерла самая старая лошадь России. Посмотрите, как она выглядела

3 819
11 комментариев

На Сахалине в возрасте 50 лет скончалась лошадь по кличке Чайка, которую называют самой старой лошадью в России. Об этом сообщил местный конноспортивный клуб «Золотой мустанг».

«Погибла самая старая лошадь России, всеми любимая красавица Чайка», — говорится в сообщении в телеграм-канале 4 ноября.

Она ушла из жизни 28 октября, но рассказали об этом только сейчас. У неё была удивительная душа, отмечают в клубе. Её выкупили с бойни, когда ей было 33 года, и за прошедшие 17 лет «она смогла превратить каждый момент в волшебство». В клубе успели отпраздновать 50-летний юбилей Чайки, вспоминали «ее шалости и умение делиться счастьем».

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Комментарии
11
AndrewBarsik
48 минут
Кто же теперь возглавит МИД РФ?
Snow*
15 минут
Таки судя по фото лошадка действительно была позитивная, но сколько на самом деле ей было лет в тот год когда ее сдали на бойню - вопрос открытый, вряд ли у нее есть родословная.
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