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Общество Политика Майя Санду побеждает на выборах в Молдавии

Майя Санду побеждает на выборах в Молдавии

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10 комментариев

Действующий президент Молдавии Майя Санду побеждает во втором туре выборов главы государства после подсчета 99% протоколов: отрыв между ней и ее конкурентом Александром Стояногло составил 10%. Данные 4 ноября приводит Центризбирком республики.

За Майю Санду проголосовали 55,09% избирателей, за политика из Гагаузии, кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло — 44,91%. Первые результаты показывали лидерство соперника действующего президента, но затем Санду опередила Стояногло благодаря подсчету голосов молдаван, живущих за границей. Так же было с голосованием на референдуме о евроинтеграции Молдавии, на котором большинство граждан проголосовали за вступление страны в Евросоюз.

Сама Санду уже объявила о своей победе в соцсети: «„Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему“, написала она.

Она также заявила, что «услышала голоса тех, кто меня поддержал, и тех, кто проголосовал за Стояногло» и обязуется быть президентом всех.

В настоящий момент остается подсчитать лишь несколько протоколов на участках за границей. Оба кандидата поблагодарили избирателей за участие.

О том, как проходил второй тур президентских выборов — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
10
282556445
22 минуты
Не умеют лидеру сделать 87%.
карпатыч
25 минут
10 п.п. а не 10%
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