Куда жаловаться на дерево-угрозу

Наступила пора осенней непогоды, во время которой на петербуржцев падает не только град, снег и ледяной дождь, но порой и что потяжелее. За минувший год в городе из-за ветра упали сотни деревьев. Их жертвами становятся не только неудачно припаркованные машины и электрические провода, но и люди. Многие из этих трагедий можно было предотвратить.

Самым разрушительным в этом году стал ураган 1 июля. Тогда по всему городу упало 293 дерева, пострадало около десяти человек. Кто-то попал в реанимацию с переломами черепа, позвоночника и таза, а вот женщину на Юрия Гагарина и 11-летнего мальчика на Шаумяна убило насмерть. Еще один человек стал жертвой упавшего дерева в последний день лета на Крестовском острове.

В Петербурге за девять месяцев 2024 года рабочие с бензопилами обработали и спилили почти 6 тысяч деревьев. Стволы подвергали санитарной рубке и раскряжевке, а кроны — формовочной обрезке. Как выбирают деревья для спила и куда жаловаться на деревья-угрозы, «Фонтанка» выяснила после недавних предупреждений МЧС о штормовых ветрах.

Источник: Прокуратура г. Санкт-Петербурга







Для чего и когда

По данным комитета по благоустройству города, всего с начала года на территориях зеленых насаждений, содержание которых обеспечивает комитет, произведены санитарные рубки 5 937 деревьев. Работы проводят как в сезонное время, так и по необходимости. Однако основные мероприятия запланированы на осень и зиму, а также раннюю весну.

«Зимующие стадии энтомовредителей, являющихся переносчиками опасных заболеваний древесных растений, распространяются, вылетая из мест зимовок (из-под коры зараженных деревьев) в весенний период. Таким образом они заселяют здоровые насаждения. В связи с этим снос зараженных, больных деревьев и обязательный вывоз порубочных остатков производится до момента их вылета», — объяснили в комитете.

Параллельно перед пробуждением растительности в Петербурге традиционно придают кронам форму. С ноября по март деревья подгоняют под архитектурно-планировочные решения объектов озеленения, омолаживая и освобождая от сухих веток. После все остатки утилизируются на заводах по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

А что, если самому

Петербуржцам напомнили, что зеленные насаждения находятся под контролем комитета по благоустройству. Поэтому взять топор и срубить под самый корешок неугодное дерево нельзя.

Для тех, кто решит сэкономить время и деньги, спилив дерево самостоятельно, процесс обернется серьезным наказанием. Так, за самовольную вырубку или обрезку деревьев на нарушителей налагается административный штраф: 1–3 тыс. рублей для физических лиц и 80–100 тыс. для юридических лиц. Также придется возместить ущерб — в пятикратном размере от стоимости восстановления такого насаждения.

«Кроме того, комитет активно взаимодействует с органами охраны правопорядка в части привлечения к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) за незаконный снос лесных и иных насаждений», — добавили в пресс-службе.

За 9 месяцев сотрудники комитета выявили 31 факт незаконного сноса деревьев. Нарушителям — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — выдали протокол по статье о повреждении или уничтожении зеленых насаждений без порубочного билета. Всего за указанный период было проверено более 300 обращений в части возможной неправомерной вырубки. С начала осени таких нарушений комитет не зафиксировал.

Убедиться в законности проведения работ по вырубке горожане смогут благодаря информационному щиту. По правилам, он должен быть установлен на месте за пять дней до начала мероприятий и содержать сведения о наименовании производителя работ, периоде выполнения работ и количестве вырубаемых и высаживаемых деревьев, а также номер порубочного билета. Проведение работ без его установки не допускается и грозит административным наказанием.

Источник: «Мегаполис»







Более подробную информацию можно посмотреть в реестре порубочных билетов. Там должны появиться данные о том, что за деревья предполагается вырубать: адрес, вид насаждений, категория работ и дата выдачи порубочного билета.

В случае если на сайте отсутствует информация о производимых работах, а на месте жужжания пил не установлен информационный щит, горожан просят сообщить о происходящем в комитет по благоустройству по телефону 576-01-04 или по телефону горячей линии 004.

Какие деревья считаются аварийными

В первую очередь санитарной чистке и спилу подлежат старые и больные деревья, представляющие опасность для людей и объектов инфраструктуры. Их аварийность определяют работники службы озеленения по ряду соответствующих признаков. Подходящие по критериям деревья будут подвергнуты скорейшему сносу силами балансодержателя или МЧС независимо от вегетационного периода. Им для проведения работ в течение суток выдаются протокол и порубочный билет.

Справка

Порубочный билет — разрешение, выданное комитетом по благоустройству Петербурга, которое позволяет удалять, пересаживать или производить другие правомерные действия, направленные на повреждение или уничтожение зеленых насаждений общего пользования. Срок его действия составляет один год.

Получение билета может понадобиться, если:

нужно провести строительные работы;

требуется удалить аварийные или больные деревья и кустарники;

нужно расчистить территорию для новых зеленых насаждений;

деревья затеняют помещение и мешают обеспечению нормативного светового режима;

нужно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Документ выдается только после оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений. Если дерево необходимо спилить на собственном дачном участке, порубочный билет не требуется.

Куда обращаться, чтобы спилить дерево

Чтобы спилить дерево вблизи жилого дома, собственник должен обратиться на выбор:

в комитет по благоустройству (письменное заявление или на личном приеме);

в МФЦ;

оформить порубочный билет или разрешение на пересадку на портале «Госуслуги».

«В заявлении в свободной форме изложите суть проблемы: какое конкретно дерево мешает, и по какой причине вы хотели бы его обрезать или срубить, указать, как с вами связаться и по какому адресу направить письменный ответ», — пояснили петербуржцам.

После опасное или надоедливое дерево осмотрит представитель Управления садово-парковым хозяйством (УСПХ). По результатам проверки, в случае правомерности уничтожения дерева, будет выдан порубочный билет. Ожидание его может занять 30 дней со дня приема заявления.

После получения билета следует обращаться в организации, осуществляющие рубку или пересадку зелёных насаждений, либо спились своими силами.

Что касается садоводов, жильцов ТСЖ и ЖСК, для них инструкция иная. Так, в первую очередь необходимо обратиться с письменным заявлением к председателю садоводческого товарищества или ЖСК, в свою УК или ТСЖ. Важно предоставить весь перечень необходимых документов, с полным его списком можно ознакомиться здесь.

Дальше начинается работа председателя ТСЖ или УК. Последние, как отмечают в комитете, часто ждут, когда в их жилом фонде накопится несколько подобных заявлений, чтобы решить вопрос обрезки и вырубки деревьев разом.