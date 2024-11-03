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Город Происшествия Фото: как выглядело место подрыва опоры ЛЭП в Приморском районе на этой неделе

Фото: как выглядело место подрыва опоры ЛЭП в Приморском районе на этой неделе

6 995
8 комментариев

На месте подрыва опоры линий электропередач (ЛЭП), который случился в Приморском районе 19 октября, лежат металлические конструкции и провода. В распоряжении «Фонтанки» есть фото от 29 октября.

На снимках видны верхние части опор с торчащей арматурой. Это последствия как самого подрыва, так и последующего демонтажа, который проводили «Россети Ленэнерго».

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Напомним, что упавшие опоры ЛЭП привели к обесточиванию более трехсот домов в Приморском районе Петербурга. По словам жителей, около семи часов утра они услышали три хлопка, после которых пропал свет.

Спустя две недели подозреваемого в подрыве опор нашли. В воскресенье, 3 ноября, Выборгский районный суд арестовал его до середины декабря. Как оказалось, мужчина прикрепил взрывчатку на трех опорах ЛЭП и взорвал их. Однако свою вину он отрицает.

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Подрыв опор ЛЭП Петербург
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Комментарии
8
154017702
35 минут
сколько можно писать - если пИшите, то пишИте грамотно - линии электропередачИ!!! Хоть бы в словарь заглядывали
154017702
37 минут
Сколько можно писать - пишите грамотно - линии электропередачИ!!!
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