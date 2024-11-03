Фото: как выглядело место подрыва опоры ЛЭП в Приморском районе на этой неделе

На месте подрыва опоры линий электропередач (ЛЭП), который случился в Приморском районе 19 октября, лежат металлические конструкции и провода. В распоряжении «Фонтанки» есть фото от 29 октября.

Источник: «Фонтанка.ру»

На снимках видны верхние части опор с торчащей арматурой. Это последствия как самого подрыва, так и последующего демонтажа, который проводили «Россети Ленэнерго».

1 из 7 Источник: «Фонтанка.ру»

Напомним, что упавшие опоры ЛЭП привели к обесточиванию более трехсот домов в Приморском районе Петербурга. По словам жителей, около семи часов утра они услышали три хлопка, после которых пропал свет.

Спустя две недели подозреваемого в подрыве опор нашли. В воскресенье, 3 ноября, Выборгский районный суд арестовал его до середины декабря. Как оказалось, мужчина прикрепил взрывчатку на трех опорах ЛЭП и взорвал их. Однако свою вину он отрицает.