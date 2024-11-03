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Город Общество Снежный день в Петербурге. Посмотрите, как зима пришла в парк Победы

Снежный день в Петербурге. Посмотрите, как зима пришла в парк Победы

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2 комментария

В Петербург нагрянула зима. Выпавший снег украсил собой не только городской ландшафт, но и живописные зеленые уголки Северной столицы. «Фонтанка» прогулялась по Парку Победы в воскресный ноябрьский день, чтобы показать, как один сезон заметно переходит в другой.

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Главные цвета парка на сегодняшний день — оранжевый и белый. Деревья еще не сбросили свою листву и продолжают радовать петербуржцев пестрыми красками. А снег выпал так, что земля под ногами скрывается под белым покрывалом.

Еще в парке можно заметить любителей пеших прогулок, так как, несмотря на снег, температура воздуха не опустилась ниже нуля. В пруду пока продолжают плавать утки и моржи. Последние — не животные. На причале в объектив «Фонтанки» попалась женщина, занимающаяся зимним плаванием.

В понедельник, 4 ноября, погода будет не столь ласковая. Оперативный штаб МЧС Петербурга предупредил об ухудшении погодных условий. Ветер будет дуть сильно, а гололедица покроет городские дороги.

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Зима в Петербурге Снег Парк Победы
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Комментарии
2
инкогнитто
58 минут
сколько теперь фото природы будем наблюдать? что за уголок юнного фотографа?
triton1977
1 час
У нас (Приморский р-н) тоже сегодня днем некоторое, пусть и непродолжительное время с низких "ноябрьских небес" прям таки валило, прям как снежный "занавес" опускался))
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