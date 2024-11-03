Снежный день в Петербурге. Посмотрите, как зима пришла в парк Победы

В Петербург нагрянула зима. Выпавший снег украсил собой не только городской ландшафт, но и живописные зеленые уголки Северной столицы. «Фонтанка» прогулялась по Парку Победы в воскресный ноябрьский день, чтобы показать, как один сезон заметно переходит в другой.

1 из 9 Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Главные цвета парка на сегодняшний день — оранжевый и белый. Деревья еще не сбросили свою листву и продолжают радовать петербуржцев пестрыми красками. А снег выпал так, что земля под ногами скрывается под белым покрывалом.

Еще в парке можно заметить любителей пеших прогулок, так как, несмотря на снег, температура воздуха не опустилась ниже нуля. В пруду пока продолжают плавать утки и моржи. Последние — не животные. На причале в объектив «Фонтанки» попалась женщина, занимающаяся зимним плаванием.

В понедельник, 4 ноября, погода будет не столь ласковая. Оперативный штаб МЧС Петербурга предупредил об ухудшении погодных условий. Ветер будет дуть сильно, а гололедица покроет городские дороги.