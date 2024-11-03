Власти РФ определились с введением предельных розничных цен на продукты

Власти России не считают целесообразным вводить предельные розничные цены либо наценки на социально значимые продукты питания, оказавшиеся по динамике подорожания в зоне риска, и такой позиции придерживаются в Минсельхозе, Минпромторге и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом 3 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на протокол состоявшегося в правительстве совещания по ценам на продукты.

Объясняется такое решением тем, что российские ведомства ждут добровольных ограничений цен на продукты от сетей: совместно с ретейлерами и профильными союзами и ассоциациями ведомства намерены расширить перечень продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители будут добровольно ограничивать наценки, повышая их доступность для малоимущих.

Также будет координироваться «информационная политика в отношении ценовой ситуации на продовольственном рынке с целью не допустить негативного влияния на него».

«Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности», — заявил он и уточнил, что «снижение цены необходимо для особо нуждающихся». Этого можно достичь «персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров».

Одним из самых подорожавших продуктов стало сливочное масло: оно, по данным Росстата, за последнюю неделю подорожало на 1,9% в целом по стране, а с начала года — на 25,7%. Но цены растут не только на масло: дорожают молочные продукты, мясо, хлеб и другие продукты. У каждого — свои причины.