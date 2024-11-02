«Ерунда какая-то»: боксер Поветкин ответил на обвинения в допинге

Как сообщает «Интерфакс», 2 ноября на открытии женского чемпионата по боксу в Серпухове Поветкин заявил, что обвинение в нарушении антидопинговых правил — «ерунда» и «сказки», особенно спустя десять лет после якобы произошедшего нарушения. Он добавил, что не понимает, с чем связано это решение.