«Ерунда какая-то»: боксер Поветкин ответил на обвинения в допинге

Олимпийский чемпион Александр Поветкин назвал «ерундой» решение Международного агентства по тестированию на допинг (ITA) временно отстранить его от бокса.
Как сообщает «Интерфакс», 2 ноября на открытии женского чемпионата по боксу в Серпухове Поветкин заявил, что обвинение в нарушении антидопинговых правил — «ерунда» и «сказки», особенно спустя десять лет после якобы произошедшего нарушения. Он добавил, что не понимает, с чем связано это решение.
45-летний Поветкин — чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе.
Напомним, Поветкин объявил об уходе из бокса в 2021 году. В ITA обвиняют его «в использовании или попытке использования запрещённого вещества либо метода» 25 октября 2014 года.
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