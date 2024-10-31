Поветкина временно отстранили от бокса

Международное агентство по тестированию на допинг (ITA) временно отстранило от бокса олимпийского чемпиона Александра Поветкина. Спортсмена подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITA.

Согласно данным московской антидопинговой лаборатории, Александр Поветкин был временно отстранён от бокса 21 октября. Российского спортсмена обвиняют в использовании или попытке использования запрещённого вещества либо метода. Указывается, что предполагаемое нарушение антидопинговых правил могло произойти 25 октября 2014 года.

За всю карьеру у Поветкина накопилось немало статусов: чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, дважды чемпион Европы.

Напомним, в 2021 году Александр Поветкин, боксер-тяжеловес, заявил, что уходит из профессионального спорта. Причину Поветкин объяснил коротко: «Годы берут свое. Решил завершить карьеру». Тогда спортсмену был 41 год.