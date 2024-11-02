Популярную в соцсетях белку Пинат усыпили из-за угрозы бешенства

В США власти усыпили белку по имени Пинат (Peanut, по-русски — «Арахис»), которая принадлежала паре из штата Нью-Йорк. Пушистый зверёк жил дома около семи лет и был популярен в соцсетях. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает NBC.

Пинат жил с американцами на протяжении семи лет. Мужчина по имени Лонго нашел белку истощенной на дороге, когда та была еще детенышем. После восьми месяцев восстановления бельчонка американец решил выпустить зверька на волю, но Пинат не согласился и остался жить с мужчиной.

С тех пор зверёк с пушистым хвостом покорил сердца пользователей интернета, собрав 537 000 подписчиков на своей странице в соцсети, которую создал и вел Лонго. В аккаунте Пината показывали, как белка перекусывает вафлями и приветствует Лонго, когда тот входит в дом.

Несмотря на семь лет совместной жизни с людьми, власти решили усыпить животное. Как объяснили в Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и Департамента здравоохранения округа Шеманг, это делалось для того, чтобы провести тест на бешенство. Вместе с Пинатом усыпили и енота по имени Фред, который только недавно начал жить с семьей.

Как объяснили в службе, животных изъяли 30 октября и усыпили 1 ноября потому, что проживание белки и енота вместе с людьми создавало возможную опасность заражения человека бешенством. Также добавляют, что во время того, как питомцев забирали из дома, белка успела укусить одного из сотрудников.

При этом, когда животных только изъяли, десятки тысяч пользователей соцсети оставили подписи в онлайн-петиции, в которой требовалось вернуть питомцев обратно домой. Но даже активность подписчиков не помогла сохранить жизнь белки Пинат и енота Фреда.