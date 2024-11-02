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Город В Петербурге кикшеринги ограничили скорость из-за снега. Сегодня — не больше 15 км/ч

В Петербурге кикшеринги ограничили скорость из-за снега. Сегодня — не больше 15 км/ч

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9 комментариев

В Петербурге 2 ноября из-за снегопада кикшеринг ограничил скорость электросамокатов. Об этом сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

«Кикшеринговые компании снизили допустимую скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч в связи с непогодой», — уточнили в пресс-службе организации. Из-за выпавшего снега можно легко потерять управление самокатом.

Улицы действительно оказались запорошены снежными хлопьями. В некоторых районах прошла метель. Дороги заблаговременно посыпали солью.

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Комментарии
9
mary@
2 часа
15 км это очень много, скорость на тротуаре должна быть не выше скорости пешехода, т.е. 5 км в час
cerf
1 час
Вообще их с концами убрать!
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