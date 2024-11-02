В Петербурге кикшеринги ограничили скорость из-за снега. Сегодня — не больше 15 км/ч

В Петербурге 2 ноября из-за снегопада кикшеринг ограничил скорость электросамокатов. Об этом сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
«Кикшеринговые компании снизили допустимую скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч в связи с непогодой», — уточнили в пресс-службе организации. Из-за выпавшего снега можно легко потерять управление самокатом.
Улицы действительно оказались запорошены снежными хлопьями. В некоторых районах прошла метель. Дороги заблаговременно посыпали солью.
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